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Зведення захисту Дніпровської ГЕС довірили маловідомій фірмі: розслідування 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зведення захисту Дніпровської ГЕС довірили маловідомій фірмі: розслідування 
На будівництво захисту Дніпровської ГЕС виділено 4,36 млрд грн
фото з відкритих джерел

Угоду на будівництво захисту Дніпровської ГЕС укладено без торгів, а більшість даних щодо закупівлі прихована через воєнний стан

Журналісти проєкту «Наші гроші» виявили у системі «Прозорро», що на будівництво захисту Дніпровської ГЕС виділено 4,36 млрд грн, а замовлення отримало товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Адамант», що раніше входило в корпорацію «Укрбуд».

Зауважується, що угоду уклали без торгів, тоді як більшість даних щодо закупівлі прихована через воєнний стан. Фірма  «Адамант» прописана на Закарпатті та належить жителю Ужгорода Роману Топазли.

«До нинішнього підряду найбільшим окремим здобутком фірми на тендерах була реконструкція сміттєзвалища в селі Підгірці під Києвом вартістю 326 млн грн шість років тому. Також у фірми є низка дрібніших будівельних підрядів на реконструкцію трамвайної лінії та протизсувні споруди в Києві, та будівництво мосту на Закарпатті», – зауважили розслідувачі.

Журналісти додали, що ці замовлення досі у системі значаться як «активні», тобто незавершені. Разом з тим, це не завадило «Укргідроенерго» віддати «Адаманту» мільярдний контракт без відкритих торгів.

Загалом, згідно з інформацією проєкту, з 2022 року «Укргідроенерго» витратило на замовлення робіт з протидронового захисту та відновлення пошкоджених ГЕС 19,83 млрд грн, водночас більшість угод укладалися без торгів і з прихованим від громадськості кошторисом.   

До підряду «Адаманту» вартістю 4,36 млрд грн найбільшим замовленням «Укргідроенерго» по будівництву захисту від ударів РФ було замовлення на захист Дністровської ГАЕС вартістю 4,19 млрд грн. Тоді підрядником було обрано житомирське ПП «Елітбуд-1», яке за всю історію свого існування мала лише місцеві підряди на ремонт лікарень та шкіл, кожен з яких був в сотні разів меншого розміру, ніж захист ГЕС.

Зазначається, що державне «Укргідроенерго» з 2011 року незмінно очолює Ігор Сирота. 

Нагадаємо, третій місяць поспіль мешканці кількох мікрорайонів Херсона протестують проти зведення в місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Містяни побоюються: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва. Але місцеву владу це не зупиняє – на підході новий багатомільйонний проєкт. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?». «Главком» заглянув у кошторис нового будівництва і виявив: підрядник завищив ціни на будівельні матеріали. 

Також «Главком» повідомляв, що в Києві правоохоронці оголосили підозру у службовій недбалості начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської райдержадміністрації, який за два мільйони гривень відремонтував укриття у будинку, хоча ці роботи того не коштували. 

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Теги: розслідування Укрбуд Укргідроенерго реконструкція ремонт воєнний стан будівництво гроші

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