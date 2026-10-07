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Нардеп Гончаренко розповів, чим займається його старший син

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Нардеп Гончаренко розповів, чим займається його старший син
Гончаренко розповів, де зараз живуть і навчаються його сини
фото з соцмереж

Син нардепа провчився за кордоном десять місяців, після чого вступив до університету в Одесі

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що його старший син справді певний час жив і навчався за кордоном. Однак уже влітку 2024 року він повернувся до України. Про це Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє «Главком».

За словами нардепа, його син навчався в одному із закордонних університетів із вересня 2023 року до липня 2024-го – загалом десять місяців. «Йому там не сподобалось. Таке буває», – пояснив Гончаренко.

У липні 2024 року син політика повернувся до України та вступив до університету в Одесі. Нині, за словами Гончаренка, він живе в Одесі, працює та продовжує навчання. Нардеп також повідомив, що його молодший син навчається у школі в Одесі.

Зазначимо, що старший син Олексія Гончаренка народився у 2006 році. У 2018 році народний депутат став батьком удруге – у нього народився син Кирило.

Нагадаємо, 2 жовтня Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Він також запропонував обговорювати нейтральний статус України та заявив, що Україні потрібно шукати «нову можливість зупинити війну».

5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції. Партія пояснила це ідеологічними розбіжностями та заявила, що його позиція щодо завершення війни й майбутньої архітектури безпеки України суперечить базовим принципам політсили. Сам Гончаренко заявив, що його виключили «за позицію щодо миру», та наголосив, що продовжить «боротися за сильну державу»

Вже 6 жовтня народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда звернув увагу, що процедура виключення Гончаренка з фракції ще має бути формально завершена у Верховній Раді. Він також запропонував стежити, чи збереже Гончаренко місце в українській делегації в ПАРЄ, де представляє «Європейську Солідарність».

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Теги: депутат Одеса Олексій Гончаренко політика навчання

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