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Прокуратура ідентифікувала ще сімох російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прокуратура ідентифікувала ще сімох російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі
Офіс Генерального прокурора: Буча перебувала під російською окупацією 33 дні: за цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів
фото з відкритих джерел

Для ідентифікації російських воєнних злочинців проводиться аналіз телефонних з’єднань 

Прокуратура України ідентифікувала ще сімох російських військових, причетних до вбивств цивільних українців у Бучі на початку повномасштабного второгнення. Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, за що винуватцям загрожує довічне увʼязнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрювані воювали в різних підрозділах 234 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ – а саме у 2-й самохідній артилерійській групі, 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи та 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно тактичної групи.

Підозру оголосили командиру 2-ї самохідної-артилерійської групи, старшині батареї та старшому стрільцю батареї. Вони обшукали місцевого чоловіка, а після перевірки його телефона побили. За наказом командира стрілець-сапер зв’язав потерпілому руки і розстріляв. Причиною стала «проукраїнська інформація» на телефоні, заявили в прокуратурі.

Ще один підозрюваний – командир взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи – перевірив телефон місцевого жителя і застрелив його сімома пострілами

Також було ідентифіковано окупантів, що розстріляли людей на блокпості. Рядовий 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи з іншими військовослужбовцями зупинив цивільну автівку, після чого зробив постріл у вікно дверцят водія. Він витягнув цивільного із салону і кинув на дорогу. Згодом рядовий спільно із заступником командира бойової машини розстріляли чоловіка.

На іншому блокпості навідник 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи вбив господаря будинку двома пострілами з автомату. Також встановлена причетність цього військового до вбивства іншого цивільного.

Нагадаємо, після деокупації у Бучі на Київщині було знайдено 422 тіла вбитих громадян. Загалом у Бучанському районі правоохоронці виявили 1190 тіл, однак кількість загиблих досі не остаточна. Про це розповів заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Раніше журналісти NYT проаналізували записи телефонних розмов, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ у березні убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі. Також журналісти ідентифікували одного з катів мирних мешканців Бучі.

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Теги: машини телефон прокурор відео Буча сапер

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