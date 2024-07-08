Антикорупційний суд зняв арешт із частини коштів Всеволода Князєва

Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні 2023 року за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за рішення суду у справі приватних компаній

Колегія суддів обговорювала зняття арешту не лише із одного рахунку

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 8 липня зняла арешт з деяких коштів ексголови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це повідомила громадська організація Transparency International.

Йдеться про понад 13 тис. грн на рахунку із заробітною платою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування ім. Макарова. Зараз Князєв уже там не працює, оскільки з ним не продовжили контракт, поки він перебував у СІЗО.

У Transparency International підкреслюють, що колегія суддів обговорювала зняття арешту не лише із цього рахунку. Так, під час засідання клопотання також подав представник виконавчої служби, а саме – щодо арештованого рахунку, на якому зберігаються понад $33 тисячі, що належать Князєву.

У виконавчій службі заявили, що ці кошти потрібні їм для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тис. грн.

Прокурор заперечував, адже Князєв нібито сам розповів виконавчій службі про цей рахунок, хоча мав інше майно для погашення боргу. Тож це може свідчити, що зняття цього арешту – ідея обвинуваченого. У результаті ВАКС відмовив у клопотанні.

Нагадаємо, перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила застосувати до судді Верховного суду Всеволода Князєва дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади.

До слова, у квітні Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.