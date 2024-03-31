Кількість вбитих у Бучі досі не остаточна – Нацполіція

Понад 500 жителів Київщини вважаються зниклими безвісти

Після деокупації у Бучі на Київщині було знайдено 422 тіла вбитих громадян. Загалом у Бучанському районі правоохоронці виявили 1190 тіл, однак кількість загиблих досі не остаточна. Про це розповів заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

Близько тисячі цивільних, яких вбили російські окупанти, померли насильницькою смертю: або їх застрелили, або вони померли від мінно-вибухових травм.

Андрій Нєбитов розповів, що в Бучі були дві катівні росіян – у таборі «Променистий», де людей катували в підвалі та стріляли в потилицю, і на перехресті вулиці Вокзальної, де масово стратили українців.

Заступник голови Національної поліції зазначив, що Нацполіція розпочала понад 116 тис. кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тис. були вчинені на Київщині.

За його даними, станом на сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області, а невпізнаними залишаються 180 тіл наших громадян.

Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів. Збройні сили України звільнили місто 31 березня. Саме після визволення Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні.

Нагадаємо, у другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять українців, яких убили загарбники під час окупації Бучанської громади.