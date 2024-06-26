Попри заборону: українці розгорнули банер із зображенням воїнів ЗСУ на матчі з Бельгією

Назарій Гринцевич провів чотири місяці у російському полоні, а після звільнення знову повернувся на фронт. Загинув в бою 6 травня 2024 року

УЄФА заборонила українським уболівальникам проходити на стадіон з фотографіями загиблих на війні героїв

Під час матчу Україна – Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням загиблого військовослужбовця Назарія Гринцевича з позивним Грінка. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Проте зображення Гринцевича мало особливість: воно було зібране штучним інтелектом і містило 182 світлини полеглих українських військових, які в цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. Назва зображення – «Мир має ціну».

🙏 Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням загиблого військовослужбовця Назарія «Грєнки» Гринцевича.



📹 Ігор Лаченков pic.twitter.com/qGhys9giqR June 26, 2024

фото: Telegram / STERNENKO

До слова, полеглий 21-річний вінничанин Назарій Гринцевич вболівав за місцеву «Ниву».

Нагадаємо, спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) забороняє українським уболівальникам проходити на стадіон з фотографіями загиблих на війні героїв. Про це повідомив офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран у коментарі «Чемпіону».

«За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це – ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді» – зазначив він.

До слова, уболівальники збірної Сербії вивісили прапор московського ЦСКА на матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словенії.

Як повідомлялося, уболівальникам заборонили проносити прапори країн-агресорів Росії та Білорусі на корти Вімблдону.