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Мотор-Банк перейде у державну власність – Міністерство юстиції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мотор-Банк перейде у державну власність – Міністерство юстиції
23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання власника Мотор-банку В’ячеслава Богуслаєва
фото з відкритих джерел

Мотор-Банк стане сьомим державним банком

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 25 червня, підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

За її словами, з Богуслаєва були стягнуті 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, адміністративні будівлі);

  • майнові права на торговельні марки;
  • корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% ТОВ Вінницький авіаційний завод, 100% ТОВ Вертольоти МСБ, 100% АТ Мотор-Банк, 16,7% ПП Азов Трейд-ХХI);
  • 336 одиниць вогнепальної зброї;
  • грошові кошти на загальну суму $12,59 млн, €236 тис., 3,2 млн рублів, 105,5 млн грн (у загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

Мотор-Банк стане сьомим державним банком. Наразі державі належать Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та PIN банк.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Згідно із поданням Департамента санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

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Теги: Ощадбанк Укрексімбанк гараж Антикорупційний суд Мотор Січ Приватбанк розслідування прокурор завод Міністерство юстиції санкції обмін

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