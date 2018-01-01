Псевдомінер столичного спорткомплексу отримав чотири роки тюрми

Рішення про чотири роки позбавлення волі прийняв Печерський районний суд

У столиці засудили псевдомінера до чотирьох років позбавлення волі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, у жовтні 2017 року, перебуваючи у центрі столиці, хлопець повідомив про замінування спортивного комплексу. Співробітники Печерського управління поліції разом із вибухотехнічною службою негайно прибули для перевірки.



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Рішення про чотири роки позбавлення волі прийняв Печерський районний суд

У столиці засудили псевдомінера до чотирьох років позбавлення волі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, у жовтні 2017 року, перебуваючи у центрі столиці, хлопець повідомив про замінування спортивного комплексу. Співробітники Печерського управління поліції разом із вибухотехнічною службою негайно прибули для перевірки.

Оглянувши будівлю та прилеглу територію, правоохоронці не знайшли підозрілих речей та речовин. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці відразу встановили «мінера». Ним виявився 24-річний уродженець Чернігівської області. Він перебував неподалік від місця події та знаходився у нетверезому стані.

Вироком Печерського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

У судовому засіданні молодик повністю визнав свою провину.