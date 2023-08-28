Російські компанії Сергія Бубки уклали нові контракти з окупантами – розслідування

Журналісти з'ясували, що компанії Сергія Бубки уклали нові контракти з російськими терористами

Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною та Герой України Сергій Бубка попри відкрите влітку кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору лишається членом Національного олімпійського комітету України, а російські компанії, якими за офіційними документами він володіє разом з братом, укладають нові контракти з окупантами. Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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27 липня «Фірма Монблан» уклала угоду ще на 73 тисячі рублів фото: Bihus.Info

Як зазначають журналісти, 27 липня «Фірма Монблан» уклала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне так званому казначейству так званої «ДНР». Схема така, як і в попередніх контрактах: продають талони, які можна використати на заправках «Монблану».

Один новий контракт терористи підписали з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат Bihus.Info

Ще один новий контракт окупанти підписали з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. За словами журналістів, йдеться про фірму «Спортивный клуб Сергея Бубки», основний вид діяльності якої зараз торгівля. Це також клон української компанії, яка була створена Бубками ще в 90-их роках у Донецьку.

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3 липня «Спортивный клуб Сергея Бубки» з так званим медичним відділом так званого «міністерства внутрішніх справ ДНР» підписали контракт на 2,25 тис. рублів. фото: Bihus.Info

3 липня «Спортивный клуб Сергея Бубки» з так званим медичним відділом так званого «міністерства внутрішніх справ так званої ДНР» підписали контракт на 2,25 тис. рублів. За ці гроші «Спортивний клуб Сергія Бубки» має поставити окупантам гумові кліше для печатки.

Виписка із Єдиного державного реєстру платників податків РФ фото: Bihus.Info

«Щобільше, в російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Справжній і станом на зараз активний. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, в Євпаторії», – зазначать журналісти.

Цікаво, що попри оприлюднені журналістами документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету. Щобільше, на комісії атлетів, коли один з її членів Владислав Гераскевич порушив питання про тимчасове виключення Бубки з організації, решта членів почали виправдовувати олімпійського чемпіона.

У відповідь на запит журналістів у Національному олімпійському комітеті України зазначили, що не можуть виключити Бубку з організації, оскільки він є членом Міжнародного олімпійського комітету: «Відповідно до Олімпійської хартії та Статуту НОК Бубка С.Н. як член МОК має бути включений до складу членів НОК та Виконкому НОК».

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Відповідь Національного олімпійського комітету України фото: Bihus.Info

В НОК додали, що вже відправили запит до Міжнародного олімпійського комітету: «За наявною в НОК інформацією, Етична комісія МОК ознайомлена з вищезазначеними матеріалами. На даний час відповіді по суті порушених питань не надходило».

Нагадаємо, журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування.