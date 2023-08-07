Завдано ракетних ударів по військових обʼєктах у Сирії (відео)

Ізрїль б'є по базах РФ у Сирії

Сирійське телебачення заявило про ізраїльський повітряний напад

У ніч на понеділок, 7 серпня, було завдано ракетних ударів по військових обʼєктах у Сирії.

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Вибухи пролунали у передмісті Дамаска, сили ППО відбивають повітряну атаку. Про це повідомив телеканал Al Ekhbaria.

Державне сирійське телебачення заявило, що це ізраїльський повітряний напад.

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За даними військових джерел, у результаті авіаударів четверо сирійських військових, прибічників російського диктатора Путіна, загинули, четверо поранено.

До слова, нещодавно російський винищувач пролетів за декілька метрів від американського безпілотника над Сирією та випустив по ньому сигнальні ракети.

Пентагон відреагував на атаку російського винищувача на американський безпілотник MQ-9 Reaper.