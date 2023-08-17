Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу

Термін дії контракту, який регулює транспортування російського газу через територію України до Європи, завершується наступного року

Після закінчення строку дії газового транзитного контракту з Росією Україна не планує проводити переговори щодо його подовження. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки».

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Термін дії контракту, який регулює транспортування російського газу через територію України до Європи, завершується 2024 року, і подовження його залежатиме від того, чи буде Європа здатна забезпечити себе газом без Росії. Галущенко висловив надію, що Європа зможе диверсифікувати свої джерела постачання та у майбутньому обійтися без російського газу.

Він підкреслив, що Україна не планує вступати в переговори з російською стороною з цього питання. Міністр також відзначив позицію єврокомісара Кадрі Сімсон щодо бажання Європи повністю позбутися російського газу.

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«По-перше, ми точно не будемо стороною переговорів з росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це сталося», – заявив Галущенко.

Міністр сказав, що необхідно очікувати подальшого розвитку подій з огляду на непередбачувану агресивну політику Росії.

Одночасно він зазначив, що Росія може припинити дію контракту в будь-який момент, оскільки ця угода залежить від російської сторони.

Галущенко також підкреслив, що Україна може відіграти важливу роль у забезпеченні стабільності газового ринку в Європі в цьому зимовому сезоні. Європейські компанії продовжують зберігати газ у українських газосховищах, і ця тенденція, на його думку, буде лише посилюватися.

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«Україна може гарантувати безпеку постачань для Європи, і це важливо», – відзначив міністр.

Раніше повідомлялося, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.