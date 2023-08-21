Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони

«Коли вичерпаються доходи від експорту, влада забиратиме гроші у населення»

Якщо великий російськи бізнес не зможе поповнювати бюджет країни, то влада РФ повернеться до стратегії Радянського Союзу, яку вона вже активно впроваджує, – відбиратиме гроші у простих росіян. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки у Москві Ігор Ліпсіц.

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Як зауважив Ліпсіц, крім великого бізнесу в Росії є мільйони громадян в яких можна відбирати гроші, шляхом підвищення акцизів, прихованих податків тощо.

«Великий експорт дає доходи до державного бюджету. Відповідно, всякого роду проблеми з великим бізнесом скорочують доходи до бюджету, відбувається ослаблення фінансових ресурсів держави. Але крім великого бізнесу в Росії є мільйони громадян. Тому далі будуть просто відбирати гроші в населення. Підвищувати, скажімо, акцизи, приховані податки, «зашиті» в ціни. Коли вичерпаються доходи від експорту, почнуть забирати гроші в населення, так було весь час у Радянському Союзі, так і знову буде. Це вже почалося, вже акцизи підвищують», – сказав економіст.

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Як зауважив Ліпсіц, попри розмови, що рубль може «злетіти» до 200 за $1 – це все ж малоймовірно.

«Дуже малоймовірно, щоб курс рубля щодо долара опустився до позначки 200. Тому що в такому разі весь імпорт стане вкрай дорогим, його ніхто не купить, ним не торгуватимуть. Російські банки сьогодні говорять про те, що валюта стала настільки дорогою, що люди не йдуть в обмінники її купувати», – розповів доктор економічних наук.

Нагадаємо, 15 серпня російський Центробанк підняв ключову ставку до 12%, після чого рубль зі 101 за $1 зміцнився до 95, проте сам по собі цей інструмент допомогти зупинити падіння валюти не допоможе.

Зокрема, для простих росіян існує три індикатори добробуту: курс долара, ціни на продукти та заповнені товарами полиці в магазинах.

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До слова, Росія ймовірно повторить долю Куби й на це дуже дієво впливають міжнародні санкції.