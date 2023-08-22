Окупанти топлять пороми у Керченській протоці: яка мета

У Кремлі вимагали «будь-що убезпечити» міст, який є критично важливим для воєнної логістики окупантів

Між затопленими поромами окупанти хочуть встановити бонові загородження

Росіяни проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому у Керченській протоці поблизу незаконно збудованого мосту між РФ та тимчасово окупованим Кримом. Затопленням плавзасобів та боновими укріпленнями загарбники хочуть захистити Кримський міст від атак. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними відомства, російські загарбники планують затопити принаймні шість плавзасобів вказаного типу з метою створення захисної смуги перед Керченським мостом.

Між затопленими поромами окупанти хочуть встановити бонові загородження. У такий спосіб загарбники прагнуть захистити Керченський міст від ураження, зауважує відомство.

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«Періодичні успішні атаки Сил безпеки та оборони України по цій законній військовій цілі призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен», – йдеться в повідомленні.

Відомство зазначає, що нещодавні удари по мосту вкотре погіршили ситуацію для російського угрупування на півдні України та «викликали істеричну реакцію» військово-політичного керівництва РФ.

У Кремлі вимагали «будь-що убезпечити» міст, який є критично важливим для воєнної логістики окупаційної армії росіян, пише ГУР.

«Нехитра міра захисту дев’ятнадцятикілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної Росії», – додають у розвідці.

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Нагадаємо, триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.