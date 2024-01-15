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«Питати будуть у всіх». Голова асоціації перевізників закликав водіїв-міжнародників звітувати до військкоматів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Питати будуть у всіх». Голова асоціації перевізників закликав водіїв-міжнародників звітувати до військкоматів
У більшості випадків на кордоні розвертали порожні вантажівки чи з декількома водіями
фото: ДПСУ

Балін зазначив, що за умови виконання всіх законних вимог ТЦК видасть довідку на виїзд за кордон

Прикордонники мають право вимагати від чоловіків, які на законних підставах можуть виїжджати за межі України, спеціальної довідки від територіального центру комплектування (ТЦК). Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, йдеться у статті «Главкома» «Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда».

«Дійсно, фактично з 30 грудня по 7 січня був посилений контроль, вимагали довідки і багатьох повертали. У принципі, всі завантажені вантажівки, як і автобуси з одним водієм проблем не мали, а були проблеми з другими-третіми водіями і там, де машина йшла порожня. Наскільки я знаю, зараз так масово вже не повертають, але мене особисто як батька неповнолітніх дітей, прикордонники попередили, щоби без довідки навіть не думав їхати за кордон або ж брав дітей із собою», – заявив він.

Балін переконаний, що такі вимоги під час воєнного стану є цілком законними, і розповів, що перебуває на обліку у ТЦК як офіцер і протягом останніх десяти днів тричі там був. «Тепер чекаю на довідку, що маю право на відстрочку, і військкомат не заперечує, що я виїду за кордон», – підкреслив він.

Володимир Балін зазначив, що, на його думку, всі перевізники мають звітувати до військкомату, бо рано чи пізно прикордонники «будуть питати у всіх без виключення якісь нові документи».

До слова, у Державній прикордонній службі України запевнили, що посилена перевірка документів чоловіків не суперечить чинному законодавству, яке діє в умовах воєнного стану. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що така ретельність перевірки прикордонниками документів з ТЦК, військово-облікові документів, де зокрема є відмітка про відстрочку від призову, пов'язана зі збільшенням кіькості підробених документів. 

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Теги: прикордонники вантажівки військомат документи кордон

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