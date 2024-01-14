Семирічний хлопчик навмисне підпалив один із київських ТРЦ: подробиці

Під час розслідування факту пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу «Космополіт» у Солом’янському районі Києва правоохоронці виявили, що займання виникло внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

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Інформація про пожежу у ігровій кімнаті надійшла ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик.

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«Батьки разом із дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна», – повідомили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей.

Крім того, раніше на Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус.