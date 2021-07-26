Суд повернув Семенченка в СІЗО

Суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу екснардепу з домашнього арешту на тримання під вартою

Суд знову змінив колишньому нардепу Семену Семенченку запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії. Засідання суду транслювалося на сторінці Семенченка у Facebook

Так, суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід, який був раніше.

Представники екснардепа вже заявили, що готуються до апеляції.

Нагадаємо, на днях Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

До цього СБУ знайшла привід для оскарження домашнього арешту Семенченка.

Як повідомлялося, 14 липня за рішенням суду Семену Семенченку змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка і агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.