Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили»

На думку Семена Семенченка, справа проти нього та інших ветеранів «Батальйону «Донбас» сфабрикована

За словами Семенченка, він брав участь у спецопераціях, де потрібно було діяти так, щоб для України не було жодних політичних ризиків

Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого підозрюють у причетності до створення «приватної військової компанії», заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі. Про це він заявив журналістам перед сьогоднішнім судовим засіданням, пише «Уніан».

«Наша ветеранська організація «Батальйон «Донбас» увесь 2020-2021 рік співпрацювала з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Зокрема, особисто я – з керівником цієї служби нашої розвідки, полковником Будановим як конфіденційний співробітник та структури-прикриття», – розповів він.

За словами Семенченка, він брав участь у спецопераціях, де потрібно було діяти так, щоб для України не було жодних політичних ризиків та не було зрозуміло, що до них мають стосунок певні українські держслужби.

Він зазначив, що одна з таких операцій проводилася за ініціативою спецслужб Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн.

«Вона стосувалася ситуації 2020 року в Білорусі… Нашою задачею було організувати табори для прийняття родин білоруських патріотів, які братимуть участь, якщо до цього дійде, у батальйонах самооборони та у майбутньому – в добровольчих батальйонах», – повідомив екснардеп.

За його словами, він разом зі ще декількома ветеранами, які також співпрацювали з ГУР, орендували кілька таборів у Волинській області, а також «для передачі досвіду» зустрічалися з білоруськими патріотами, які приїздили для цього до України.

Після цього майже всіх цих патріотів у Білорусі арештовували за звинуваченням у тероризмі та збройних нападах. Семенченко вважає, що дані про них Білорусі зливали українські спецслужби.

На його думку, справа проти нього та інших ветеранів «Батальйону «Донбас» сфабрикована.

«Нас допитують не у справі, в якій я підозрюваний, а за дорученням КДБ Білорусі. Фактично, з нашою допомогою намагаються допомогти Лукашенку сфабрикувати справи та отримати докази проти арештованих білорусів», – додав він.

Нагадаємо, СБУ знайшла привід для оскарження домашнього арешту Семенченка.

Як повідомлялося, 14 липня за рішенням суду Семену Семенченку змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка і агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.