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    Суд залишив під арештом Семенченка, який оголосив у СІЗО голодування

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    Семену Семенченку продовжили&nbsp;тримання під вартою&nbsp;ще на два місяці - Суд залишив під арештом Семенченка, який оголосив у СІЗО голодування
    Семену Семенченку продовжили тримання під вартою ще на два місяці
    Фото: Free Cемен Семенченко / Facebook

    Суддя Солом‘янського районного суду задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора

    Солом’янський райсуд Києва продовжив екснардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Семенченка.

    «Семену Семенченку продовжили тримання під вартою ще на два місяці. Суддя Солом‘янського районного суду Оксюта задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, 20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО.

    Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

    Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка і агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

    26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

    22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

    Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

    У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

    Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.

    Теги: Донбас суд СІЗО арешт суддя Семен Семенченко голодування
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    Суд залишив під арештом Семенченка, який оголосив у СІЗО голодування