Суд залишив під арештом Семенченка, який оголосив у СІЗО голодування

Семену Семенченку продовжили тримання під вартою ще на два місяці

Суддя Солом‘янського районного суду задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора

Солом’янський райсуд Києва продовжив екснардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Семенченка.

«Семену Семенченку продовжили тримання під вартою ще на два місяці. Суддя Солом‘янського районного суду Оксюта задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО.

Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка і агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.