Семенченко оголосив безстрокове голодування

Семенченко, заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі

Семенченко, заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі

Апеляційний суд переніс розгляд справи екснардепа на 3 вересня

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції екснардепа Семена Семенченка, підозрюваного у незаконному створенні приватної військової компанії, на 3 вересня. Екснардеп заявив про початок безстрокового голодування. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка, на 3 вересня. Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого!», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що причина переносу – Солом’янський суд не в встиг передати документи по справі.

У липні суд повернув Семенченка в СІЗО.

Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

До цього СБУ знайшла привід для оскарження домашнього арешту Семенченка.

Як повідомлялося, 14 липня за рішенням суду Семену Семенченку змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка і агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.