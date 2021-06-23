Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Відомий комбат перебуватиме під вартою ще щонайменше до 18 липня

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата України, засновника й першого командира добровольчого батальйону «Донбас» Семена Семенченка, підозрюваного у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування, передає Еспресо.TV.

Сторона захисту клопотала про звільнення підозрюваного Семенченка з СІЗО, але колегія суддів 22 червня розглянула апеляційну скаргу і відмовила.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Семенченко перебуватиме під вартою ще щонайменше до 18 липня 2021 року включно.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

Нагадаємо, Семенченко знаходиться під вартою, суд відмовив йому в можливості виходу під заставу.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній. Його компанія «Донбас Корп.» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.

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Своєю чергою сам Семен Семенченко вважає свою справу відвертим політичним переслідуванням з боку команди Володимира Зеленського, ще й на догоду режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, адже у Білорусі державна пропаганда стверджує, що Семенченко та його люди начебто готували «бойовиків» для повалення «законної» влади в республіці та збиралися озброювати цих осіб.