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Рекордний хабар від Микитася: Філатов прокоментував спробу підкупу

Надія Клочко
glavcom.ua
Рекордний хабар від Микитася: Філатов прокоментував спробу підкупу
За даними слідства, Микитась запропонував Філатову хабар у 22 млн євро
фото з відкритих джерел

За «лояльність» меру Дніпра обіцяли хабар 22 млн євро

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата, скандального забудовника Максима Микитася. Про це він написав у Facebook.

«Так, підтверджую, це – правда», – написав Філатов, коментуючи новину про спробу підкупу.

Мер Дніпра зазначив, що був здивований «від нахабства», коли йому запропонували хабар.

«Я не брав і не беру участі в жодних оперативних «комбінаціях» правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон «Про запобігання корупції», – зазначив він.

Філатов також висловив сподівання, що завдяки цій історії до нього «перестануть лізти з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму».

Рекордний хабар від Микитася: Філатов прокоментував спробу підкупу фото 1

Нагадаємо, за даними слідства, у жовтні 2022 року екснардеп Максим Микитась, який раніше був головою будівельної компанії «Укрбуд», запропонував меру Дніпра Борису Філатову хабар за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Зазначається, що він обіцяв надавати кошти частинами протягом дії проєкту – до 2027 року. При цьому Микитась оцінив «лояльність» мера в 10% вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Колишнього нардепа було затримано, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.

Раніше Микитасю інкримінували замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа. У НАБУ та САП були переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.

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Теги: Борис Філатов Максим Микитась Дніпро хабар корупція

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