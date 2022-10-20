Суд обрав ексглаві «Укрбуду» Микитасю запобіжний захід

У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області

Екснардеп пробуде під вартою до 16 грудня

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 млн євро хабара. Екснардеп пробуде під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 млн грн застави. Відповідне рішення ухвалив у четвер слідчий суддя Віталій Дубас. Про це стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду.

«Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень», – оголосив суддя.

У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний засіб контролю.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд») запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. За інформацією правоохоронців, колишній депутат Верховної ради Максим Микитась обіцяв надавати кошти частинами впродовж дії проєкту, до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Правоохоронці повідомляють, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, яку вдалося зафіксувати в Україні.

Микитась також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається в суді.

Пізніше Дніпровський міський голова Борис Філатов прокоментував спробу його підкупу за €22 млн.

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.