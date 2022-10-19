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Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
€22 млн пропонував Микитась Філатову 
фото з відкритих джерел

Екснардеп намагався підмазати мера Дніпра 

Колишньому народному депутату, якого викрили на спробі підкупу міського голови Дніпра 18 жовтня, повідомили про підозру. Як відомо, йдеться про колишнього народного депутата та експрезидента компанії «Укрбуд» Максима Микитася. Про це повідомляє НАБУ.

«За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд») запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, колишній депутат Верховної ради Максим Микитась обіцяв надавати кошти частинами впродовж дії проєкту, до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Правоохоронці повідомляють, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, яку вдалося зафіксувати в Україні.

Микитась є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається в суді.

Нагадаємо, що вчора колишнього нардепа затримали на спробі дати рекордний хабар меру Дніпра. 
Пізніше Дніпровський міський голова Борис Філатов прокоментував спробу його підкупу за €22 млн.

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.

Раніше Микитасю інкримінували замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа. У НАБУ та САП були переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.

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Теги: депутат Дніпро Укрбуд хабар Борис Філатов

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