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Лубінець озвучив результати переговорів у Білому домі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лубінець озвучив результати переговорів у Білому домі
Лубінець також передав першій леді США одну з найвищих державних нагород України
фото: кадри з відео

Українська делегація обговорила з першою леді США подальші гуманітарні кроки для повернення громадян України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні. Сторони обговорили продовження гуманітарних ініціатив, спрямованих на повернення українців, які перебувають у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це Лубінець повідомив за підсумками зустрічі в Білому домі, пише «Главком».

За його словами, переговори складалися з офіційної та неофіційної частин. Під час них українська сторона порушила питання подальших гуманітарних кроків для повернення громадян України різних категорій, які опинилися на територіях, що наразі не контролюються Києвом.

«Відбулася офіційна частина, неофіційна частина, де була можливість проговорити з першою леді Сполучених Штатів продовження гуманітарних кроків, направлених на повернення громадян України, які знаходяться на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій території України різних категорій. Згодом будуть деталі», – зазначив омбудсман.

Лубінець також повідомив, що українська сторона підбила підсумки гуманітарної місії в Олешках. За його словами, під час цієї роботи вдалося напрацювати новий механізм захисту прав громадян України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях.

«Я переконаний, що ми відкрили новий механізм захисту прав громадян України, які знаходяться на території, яку ми поки не контролюємо. Деталі будуть згодом. Продовжуємо працювати», – наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що українська делегація має у Вашингтоні ще низку запланованих зустрічей. За його словами, учасники делегації налаштовані повернутися з конкретними результатами.

Варто нагадати, що у Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню.

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Теги: росія США війна Україна Меланія Трамп переговори Дмитро Лубінець

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