Пєсков підкреслив, що формат зустрічі вже узгоджено

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представники європейських країн не зможуть долучитися до майбутнього раунду переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков підкреслив, що формат зустрічі вже узгоджено і передбачає участь лише Росії, України та США.

«Ні, до цих переговорів неможливо долучитися, тому що саме йдеться про узгоджений тристоронній формат», – сказав представник Кремля, коментуючи можливість участі європейців у зустрічі.

Переговори відбудуться в столиці ОАЕ 10-11 листопада. Пєсков підтвердив, що російська делегація прибуде до Абу-Дабі у зазначені дати та візьме участь у переговорах з українською та американською сторонами.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив про підготовку нового раунду переговорів між Україною та Росією за американського посередництва. За його словами, зустрічі заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі та мають відбутися на робочому рівні.

Як повідомлялося, помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський залишається головним переговорником від РФ на тристоронніх зустрічах за участю України та США.

До слова, президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів.