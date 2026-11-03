Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль назвав участь Європи у переговорах в Абу-Дабі неможливою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль назвав участь Європи у переговорах в Абу-Дабі неможливою
Переговори відбудуться в столиці ОАЕ 10-11 листопада
фото: kremlin.ru

Пєсков підкреслив, що формат зустрічі вже узгоджено

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представники європейських країн не зможуть долучитися до майбутнього раунду переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков підкреслив, що формат зустрічі вже узгоджено і передбачає участь лише Росії, України та США.

«Ні, до цих переговорів неможливо долучитися, тому що саме йдеться про узгоджений тристоронній формат», – сказав представник Кремля, коментуючи можливість участі європейців у зустрічі.

Переговори відбудуться в столиці ОАЕ 10-11 листопада. Пєсков підтвердив, що російська делегація прибуде до Абу-Дабі у зазначені дати та візьме участь у переговорах з українською та американською сторонами.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив про підготовку нового раунду переговорів між Україною та Росією за американського посередництва. За його словами, зустрічі заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі та мають відбутися на робочому рівні.

Як повідомлялося, помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський залишається головним переговорником від РФ на тристоронніх зустрічах за участю України та США.

До слова, президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков переговори війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У червні 2024 року Феокістов, який брав участь у злочинній війні Росії проти України, був знищений Силами оборони
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
21 жовтня, 15:30
Триває 1687-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 08:29
Росія атакувала Рівне
Частина Рівненського району залишилася без світла після атаки РФ (оновлено)
15 жовтня, 06:18
Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
24 жовтня, 06:16
Французький президент закликав до ширшого припинення вогню на тлі російських ударів по Україні
Макрон відреагував на удар по Дніпру та звернувся до Росії
29 жовтня, 14:42
Елла Петухова біля могили сина
У Кропивницькому на могилі полеглого бійця з’явився пам’ятник із написами російською
24 жовтня, 19:15
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти
Графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
28 жовтня, 19:03
Обмеження діють в аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво
У Москві аеропорти призупинили роботу: сотні рейсів скасовано, десятки затримано
30 жовтня, 09:55
Трамп нещодавно заявив, що планує провести швидку зустріч із Зеленським і Путіним
Трамп і Путін домовляються про нові переговори
31 жовтня, 20:59

Політика

Гарантії безпеки і план відновлення: Умєров анонсував мирні переговори в Брюсселі
Гарантії безпеки і план відновлення: Умєров анонсував мирні переговори в Брюсселі
НАТО вперше розглядає удари вглиб Росії в новій стратегії Альянсу – WSJ
НАТО вперше розглядає удари вглиб Росії в новій стратегії Альянсу – WSJ
Рішення на користь України розлютило Москву: Росія висунула Норвегії ультиматум
Рішення на користь України розлютило Москву: Росія висунула Норвегії ультиматум
Трамп оголосив про обмеження військової допомоги одному з головних союзників США
Трамп оголосив про обмеження військової допомоги одному з головних союзників США
Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді – Туск
Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді – Туск
Кремль назвав участь Європи у переговорах в Абу-Дабі неможливою
Кремль назвав участь Європи у переговорах в Абу-Дабі неможливою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
145K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua