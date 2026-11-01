Масована атака на Хмельниччину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Зафіксовано аварійні знеструмлення на Хмельниччині

Хмельниччина минулої доби перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

«Унаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру області, зафіксовано аварійні знеструмлення. Енергетики вже відновили електропостачання частині споживачів. Роботи тривають, решті споживачів електрику планують повернути найближчим часом», – зауважив очільник ОВА.

За даними влади, постраждалих внаслідок атак немає. Цивільна інфраструктура не постраждала.

«Водночас загроза зберігається. У повітряному просторі України фіксується значна кількість російських безпілотників. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до її завершення», – додав Тюрін.

Нагадаємо, унаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях.