В Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників ворожої агентури

Під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у прифронтових районах півдня України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави.

Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі енергогенеруючих підприємствах. У результаті багатоетапної спецоперації в Одесі затримано організатора агентурної групи.

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Ним виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова.

Встановлено, що одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку.Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов.

Саме за його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ.

Крім того, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та «звітував» про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти.

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Для збору інформації виходив на місцевість, а також створив анонімний Телеграм-чат. До нього залучив своїх «однодумців», які інформували «адміністратора» про помічену українську військову техніку.

Отримані відомості організатор агентурної групи передавав своєму куратору через анонімні месенджери і чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Іншим учасником агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань.

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Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, серед яких – «russia today» та медіа група «росбізнесконсалтинг».

В ефірах цих рупорів кремля він поширював фейки щодо внутрішньо-політичної ситуації в Україні та підтримував захоплення Криму.

Після виїзду до Росії він створив пропагандистський Телеграм-канал «Типова Одеса», де продовжив поширювати деструктивний контент.

Встановлено, що ворожий блогер був на прямому зв’язку з «одеським» агентом РФ, від якого отримував матеріали про події на півдні України і робив з них провокаційні публікації.

Наразі проросійському пропагандисту готується повідомлення про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників ворожої агентури.

Нагадаємо, начальника одеської митної лабораторії затримано за хабарі з імпортерів.