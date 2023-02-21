Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ
Затриманий одразу намагався видати себе за «рядового» бойовика
фото: пресслужба СБУ

Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині

Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії «Редут» пішов воювати проти України. У лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках, повідомляє пресслужба відомства.

Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року.

Затриманий одразу намагався видати себе за «рядового» бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ «розкололи» зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення. Як свідчать матеріали слідства, злочинцем є мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду «розвідника».

Після початку повномасштабного вторгнення отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб. Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила ворожого поплічника у ході слідчо-оперативних дій у Київській області. Ним виявився староста селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Теги: фронт озброєння полон СБУ Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд виніс вирок контррозвіднику СБУ, який працював на Росію
Суд виніс вирок контррозвіднику СБУ, який працював на Росію
Вчора, 19:06
СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів
СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів
Вчора, 15:23
«Даємо їм по зубах»: СБУ розповіла, як відбиває кібератаки Росії
«Даємо їм по зубах»: СБУ розповіла, як відбиває кібератаки Росії
18 лютого, 18:19

Події в Україні

ВАКС примусово притягне до суду депутата Шахова
ВАКС примусово притягне до суду депутата Шахова
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ
Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)
Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
Росіяни б'ють по Нікопольському району, наступають на Луганщині. Ситуація на ранок 21 лютого
Росіяни б'ють по Нікопольському району, наступають на Луганщині. Ситуація на ранок 21 лютого
Україна отримає від США рідкісні БМП
Україна отримає від США рідкісні БМП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
16K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
14K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
11K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
8890
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
7346
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту