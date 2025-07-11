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Син «сірого кардинала» Кремля Патрушева отримав підозру від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Син «сірого кардинала» Кремля Патрушева отримав підозру від СБУ
Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики РФ
фото: СБУ

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації Дмитра Патрушева окупанти вивезли до РФ понад 4 млн тонн українських зернових культур

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на Дмитра Патрушева – заступника голови уряду Росії, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця окупанти вивезли до РФ понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд грн. Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував «тіньовим флотом» РФ до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару», – підкреслює СБУ.

Правоохоронці нагадують, що Дмитро Патрушев є сином «сірого кардинала» Кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочаткуФСБ, а потім раду безпеки РФ і зараз обіймає посаду помічника диктатора Володимира Путіна. За наявними даними, саме Патрушев-«старший» пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії і згодом – заступника голови російського уряду.

«Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Раніше Служба безпеки України повідомила  про підозру двом російським генералам, які командували повітряним ударом по Чернігову 19 серпня 2023 року. Для удару окупанти застосували крилату ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», яку вони запустили з Курської області.

Також Служба безпеки України оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову з «Бандитського Петербурга». Він неодноразово закликав до війни проти України. 

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Теги: СБУ підозра зерно росіяни

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