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СБУ оголосила підозру актору популярного російського серіалу 2000-х

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру актору популярного російського серіалу 2000-х
За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів
фото з відкритих джерел

Пєвцов є депутатом Держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ

Служба безпеки України оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову з «Бандитського Петербурга». Він неодноразово закликав до війни проти України. Про це повідомляє СБУ.

Фігурант є депутатом Держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Пєвцов знявся у російському серіалі «Бандитський Петербург», що був популярним у нульових
Пєвцов знявся у російському серіалі «Бандитський Петербург», що був популярним у нульових
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

СБУ оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову з «Бандитського Петербурга»
СБУ оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову з «Бандитського Петербурга»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Крім того, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам Пєвцов розповідав про те, як особисто голосував за визнання «незалежності» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

«При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Як повідомляє пресслужба СБУ, оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, російський актор та пропагандист Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі. Куля нібито потрапила у бронежилет.

До слова, відомий російський актор Анатолій Руденко був затриманий співробітниками поліції за зберігання наркотиків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Актора затримали в центрі Москви з пакетиком мефедрону. Руденко почав виправдовуватися, що випадково знайшов пакет на вулиці і подумав, що це отрута для собак.

Теги: СБУ окупанти війна актор росія

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