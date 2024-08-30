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СБУ оголосила підозру «куратору» тимчасово окупованих територій України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ оголосила підозру «куратору» тимчасово окупованих територій України
Кірієнко є «куратором» тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей
фото з відкритих джерел

Кірієнко уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення

Служба безпеки зібрала доказову базу на першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, який сприяє війні проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ російський диктатор призначив Кірієнка «куратором» тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій, зокрема в «кадрових» питаннях.

За матеріалами справи, починаючи з травня 2022 року саме Кірієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в «законодавче поле» Росії.

«Зокрема, Кірієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів країни-агресора та відповідав за підсумки «голосування». А восени 2023 року він особисто вручав гауляйтерам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну «документи» на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів Росії. Також фігурант уповноважений на координацію медіа-ресурсів кремля, які нав’язують ідеологію рашизму на тимчасово захопленій частині території України», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кірієнку про заочну підозру за:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ);
  • чч. 1, 2 ст. 332-2 (перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно).

Нагадаємо, перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко очолив заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір.

У квітні 2022 року Кирієнко став куратором відносин Росії з так званими Донецькою та Луганською «народними республіками».

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Теги: СБУ путін росіяни окупація

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