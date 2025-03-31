СБУ повідомила про підозру російським генералам, причетним до ракетного удару по театру в Чернігові

Слідство визначило причетних до удару по центру Чернігова ракетою з «Іскандера»

Внаслідок атаки у серні 2023-го загинули семеро українців

Служба безпеки України повідомила про підозру двом російським генералам, які командували повітряним ударом по Чернігову 19 серпня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як нагадали у Службі безпеки, у серпні 2023-го завдали ракетного удару по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру ім. Тараса Шевченка. Унаслідок атаки загинули семеро українців, у точи числі – шестирічна дитина. Ще понад 200 осіб людей дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Для удару росіяни застосували крилату ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», яку вони запустили з Курської області.

За даними слідства, наказ на завдання удару по цивільному об’єкту віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько – перший заступник командувача-начальник штабу угруповання військ ЗС РФ «Захід». Перед цим він отримав розпорядження від свого керівника – російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова, якому СБУ раніше також повідомила про заочну підозру.

Згодом Зусько дав вказівку виконати наказ начальнику управління ракетних військ ворожого угруповання – генерал-майору Олександру Драговаловському.

Зуську та Драговаловському заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, 19 серпня 2023 року російська армія завдала ракетного удару по чернігівському драмтеатру, коли там проводився масовий захід – зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня «Люті пташки». Зліт розпочався о 10:00, а об 11:30 пролунав вибух.

«Главком» повідомляв, що серед загиблих внаслідок ракетної атаки на Чернігів 19 серпня 2023 року були старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.