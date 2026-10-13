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«Лілль» піде в суд через важку травму футболіста

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Лілль» піде в суд через важку травму футболіста
Медична бригада забрала Тьягу Сантуша з поля
фото: Iconsport

Бронзовий призер чемпіонату Франції прагне справедливості

Керівництво французького «Лілля» збирається позиватися через проблеми зі здоров'ям оборонця Тьягу Сантуша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

У минулому турі Ліги 1 португалець зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки та меніска правого коліна. Винуватець – півзахисник «Гавра» Амір Річардсон, який пішов у підкат проти Сантуша. Арбітр зафіксував порушення, але не показав марокканському хавбеку бодай жовту картку.

«Доги» звернулися до Професіональної футбольної ліги Франції з вимогою передати розгляд епізоду дисциплінарному комітету. Представники «Лілля» переконані, що Річардсон заслуговував вилучення. Сантуш вдруге в кар'єрі отримав травму «хрестів» – два роки тому він порвав зв'язку лівого коліна.

«Обставини інциденту та відсутність будь-якої санкції викликають у клубу серйозні запитання. Клуб вивчає усі можливі юридичні шляхи та залишає за собою право піти на будь-які необхідні юридичні дії для отримання компенсації за нанесену шкоду», – йдеться в заяві «Лілля».

Сантуш у нинішньому сезоні провів сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Контракт португальця з «догами» розрахований до літа 2029 року, а до кінця цієї кампанії на поле він навряд повернеться.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: суд ФК «Лілль» травма Ліга 1

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