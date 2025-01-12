У Тернополі однорічний хлопчик помер під час лікування зубів

Уже під час стоматологічного оперативного втручання у маленького пацієнта почав падати тиск

Стоматологу уже оголосили про підозру

У Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. Про це повідомили в прокуратурі області.

«На початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом. І хоча лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Також не було консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі», – ідеться у повідомленні.

Уже під час стоматологічного оперативного втручання у маленького пацієнта почав падати тиск. Хлопчика доправили у реанімаційне відділення, де він помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Лікарці-анастезіологу, яка теж брала участь в оперативному втручанні, повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

Стоматологу уже оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

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