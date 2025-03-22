У Києві на прийомі у стоматолога помер семирічний хлопчик

Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці

У столиці помер семирічний хлопчик в приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у нього зупинилося серце після введення наркозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням головне управління Національної поліції у місті Києві.

«Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці. За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, однак дитина померла.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.