Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення

Роман Гринкевич є одним з підозрюваних у межах справи про постачання одягу для ЗСУ

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. Про це повідомляє «Суспільне».

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Зокрема, суд зменшив розмір застави Гринкевича до 469 млн грн. Він є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько, у межах справи про постачання одягу для ЗСУ.

Прокурор просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою, строк якого спливає 17 березня. За його словами, Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати за кордон.

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Нагадаємо, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

Судові засідання з розгляду апеляцій на міри запобіжних заходів Гринкевичам вже кілька разів відтерміновувалися. Востаннє – через хворобу судді.

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Крім того, за даними ЗМІ, у «справі Гринкевичів» немає жодного фігуранта серед представників Міноборони.

До слова, Державна аудиторська служба береться за фінансову перевірку держзакупівель, пов’язаних із компаніями сім’ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, яких слідство підозрює у корупції на «оборонці».