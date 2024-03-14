Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
Суд зменшив розмір застави Гринкевича до 469 млн грн
фото з відкритих джерел

Роман Гринкевич є одним з підозрюваних у межах справи про постачання одягу для ЗСУ

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. Про це повідомляє «Суспільне».

Зокрема, суд зменшив розмір застави Гринкевича до 469 млн грн. Він є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько, у межах справи про постачання одягу для ЗСУ.

Прокурор просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою, строк якого спливає 17 березня. За його словами, Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати за кордон.

Нагадаємо, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

Судові засідання з розгляду апеляцій на міри запобіжних заходів Гринкевичам вже кілька разів відтерміновувалися. Востаннє – через хворобу судді.

Крім того, за даними ЗМІ, у «справі Гринкевичів» немає жодного фігуранта серед представників Міноборони.

До слова, Державна аудиторська служба береться за фінансову перевірку держзакупівель, пов’язаних із компаніями сім’ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, яких слідство підозрює у корупції на «оборонці».

Читайте також: «Ми весь цей час мовчали. Але зараз будемо говорити». Роман Гринкевич зробив у суді заяву
Теги: суд корупція в Україні Міноборони вирок Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони прокоментувало інформацію про зміну підходу НАТО до допомоги Україні
Міноборони прокоментувало інформацію про зміну підходу НАТО до допомоги Україні
15 лютого, 03:50
У Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
14 лютого, 19:43
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
РФ може напасти на країни НАТО? Пісторіус закликав готуватися до «найгіршого сценарію»
18 лютого, 23:10
Поставлені APC захищають тільки від ручної зброї і підходять для тилових операцій
Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами – Bild
18 лютого, 18:00
Посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою
Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд
23 лютого, 10:41
Британія може продати флагман Королівського флоту HMS Prince of Wales через брак грошей
Велика Британія може втратити свій найбільший авіаносець через одну причину
29 лютого, 12:22
Близько 50 ірландців блокують будівництво житла для українців у графстві Кілдер
Українці можуть залишитись без житла у Ірландії через одну причину
5 березня, 08:37
Метью Міллер вірить, що Україна має план, аби досягти перемог на полі бою
Держдеп США відреагував на знищення корабля «Сергій Котов»
6 березня, 05:50
Посадовець вважає, що за протоколом НАЗК стоїть особиста помста місцевого депутата
Мер Кам’янця-Подільського отримав штраф за преміювання соратниці
8 березня, 18:46

Кримінал

Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони
Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони
Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером
Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером
Де найбільше підпільних гральних закладів: результати перевірок
Де найбільше підпільних гральних закладів: результати перевірок
Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП
Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП
Передав дві автівки для ЗСУ. На Львівщині волонтер-ухилянт уник в’язниці
Передав дві автівки для ЗСУ. На Львівщині волонтер-ухилянт уник в’язниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
9003
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
8747
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
5896
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
4075
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3846
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua