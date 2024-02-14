Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»

За словами міністра, потоплення військового корабля РФ є нагадуванням для Заходу про те, що Україні потрібно активно допомагати

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс відреагував на знищення російського великого десантного корабля «Цезар Куніков». Про це він написав у X.

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«Сьогодні я зустрінуся з союзниками на глобальній конференції для фінансування Збройних сил України. Потоплення ще одного військового корабля Путіна стане потужним нагадуванням про те, як Україна може виграти цю війну з нашим фінансуванням», – йдеться у дописі.

Міністр додав, що кожна країна має зробити крок для допомоги у захисті «фронту свободи».

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

До слова, на знищеному Головним управлінням розвідки України великому десантному кораблі «Цезар Куніков» перебувало щонайменше 60 членів екіпажу.

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Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.