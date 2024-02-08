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Неочікуваний поворот у справі Гринкевичів: ДБР змінило кваліфікацію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Неочікуваний поворот у справі Гринкевичів: ДБР змінило кваліфікацію
Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів МОУ на постачання військової форми
фото з відкритих джерел

Статтю про розкрадання коштів прибрали

У справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження стаття про розкрадання та привласнення коштів зникла. Натомість з’явилася статті про шахрайство. Відповідні дані містить постанова слідчої ДБР.

Так, з документа вбачається, що провадження проти компаній Гринкевичів розслідувалася за ч.5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата, заволодіння майном). Однак, 16 січня, після того, як ДБР були зроблені публічні заяви стосовно звинувачень їх у розкраданні державних коштів, кваліфікацію у справі змінили на шахрайство (ч.5 ст. 190 КК).

Причини зміни кваліфікації, а також які саме тези з обвинувачення Гринкевичів слідство не змогло довести, у ДБР не розголошують. Сам факт зміни кваліфікації там теж замовчали.

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів МОУ на постачання військової форми. За версією слідства, львівські бізнесмени привласнили 1 млрд грн, хоч саме ця кваліфікація вже відсутня.

Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

Роман Гринкевич, виступаючі в суді, заперечив, що мав намір виїзду з України за кордон.

Прокурор, виступаючи в суді, підтвердив, що у справі Гринкевичів немає жодного чиновника МОУ.

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Теги: суд слідство Гринкевич

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