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РФ може напасти на країни НАТО? Пісторіус закликав готуватися до «найгіршого сценарію»

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ може напасти на країни НАТО? Пісторіус закликав готуватися до «найгіршого сценарію»
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
фото: Bloomberg

Пісторіус сказав, що якщо Москва і захоче напасти на ЄС, то їй для цього треба буде менше ніж 10 років

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, розглядаючи можливість війни з Росією закликав Європу та НАТО готуватися до «найгіршого сценарію». Про це повідомляє Bloomberg.

Пісторіус пояснив, що він не може знати точно, чи нападе Росія на ЄС, але зауважив, що якщо це і станеться, то Москві для цього треба буде менше ніж 10 років.

«Мені не подобається дивитися в кришталеву кулю... Я не можу передбачити, чи станеться напад на територію НАТО і коли це станеться. Але це може статися через п'ять-вісім років», – сказав він.

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Нагадаємо,  ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

Раніше командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт  заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.

До слова, Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО, на це вказують деякі моменти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Теги: НАТО напад Міноборони росія Москва

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