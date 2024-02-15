Міноборони прокоментувало інформацію про зміну підходу НАТО до допомоги Україні

Ілларіон Павлюк: «Якщо це зробить процес допомоги Україні більш скоординованим, кращим та ефективнішим, то таке рішення буде прийняте»

Наразі обговорюється можлива зміна підходу НАТО до надання допомоги Україні в оборонній сфері. Про це повідомив речник Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі єдиного телемарафону.

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«Таке обговорення йде. До цього НАТО, як організація, займалося нелетальною допомогою. Оскільки й так всі члени НАТО є учасниками групи «Рамштайн», то обговорюється власне механізм. Щоб координувало роботу НАТО, як організація», – розповів Павлюк.

За його словами, якщо це зробить процес допомоги Україні більш скоординованим, кращим та ефективнішим, то таке рішення буде прийняте.

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Раніше повідомлялося, що НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

До слова, Естонія сподівається отримати чіткі сигнали для України щодо можливості вступу до НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року.

Нагадаємо, у Німеччині виникає побоювання стосовно можливого повернення до влади в США експрезидента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Як вважають у Берліні, це може наблизити війну до німецької території.