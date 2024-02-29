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Велика Британія може втратити свій найбільший авіаносець через одну причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Британія може втратити свій найбільший авіаносець через одну причину
Британія може продати флагман Королівського флоту HMS Prince of Wales через брак грошей
фото: UK MOD

The Daily Mail: британський авіаносець HMS Prince of Wales  може бути законсервованим або проданим за нижчу ціну дружній країні 

 

 

У Великій Британії розглядають можливість законсервувати авіаносець HMS Prince of Wales, будівництво якого коштувало 3,5 мільярда фунтів стерлінгів, або зовсім продати його зі знижкою іншій країні. Про це пише газета The Daily Mail з посиланням на джерела у ВМС королівства. Як зазначається, майбутнє другого за величиною британського авіаносця під загрозою через проблеми з фінансуванням, стверджують військово-морські джерела.

Такий сценарій став обговорюватися членами Групи планування великих морських підприємств після повідомлення про те, що проєкт бюджету не передбачає будь-якого значного збільшення видатків на оборону.

«Якщо ми хочемо вирішити бюджетні проблеми, то можемо позбавитися авіаносця або ж передати його, скажімо, союзнику з AUKUS (тристоронній військовий альянс Австралії, Великої Британії та США – «Главком»)», –  уточнив співрозмовник видання.

«Другий аавіаносі́й – це актив, який зберігається в резерві, і є дуже дорогим обладнанням, яке рідко використовується. Отже, якщо ми хочемо вирішити проблеми з балансом, маємо утилізувати  або поділитися активом, скажімо, із союзником AUKUS», – додає джерело. Як пише The Daily Mail, хоча британські ВМС залишаються прихильниками утримання обох авіаносців, «зміни в уряді та бюджеті» можуть змінити це становище. Міністри сказали вищому керівництву ВМС, що вони повинні «розумно ставитись до витрат», щоб переконати казначейство Британії збільшити подальші інвестиції.

Інший представник Королівського військово-морського флоту сказав, що поки що не йдеться про продаж авіаносця: «Ці заяви категорично невірні, ми повністю віддані експлуатації як авіаносі́я HMS Queen Elizabeth, так і HMS Prince of Wales».

Авіаносі́й HMS Prince of Wales вартістю $3,6 млрд є флагманом Королівського флоту та введений в експлуатацію у грудні 2019 року. Він розрахований на те, щоб нести на борту 36 винищувачів F-35В з вертикальною посадкою, а також чотири вертольоти. Однак у разі потреби здатний прийняти близько 70 винищувачів.

Раніше стало відомо, що авіаносець мав очолити навчання НАТО Steadfast Defender 2024, проте його відправку на маневри перенесли в останній момент з невідомих причин. У Міноборони наголосили, що у затримці немає нічого «неприємного», і припустили, що військовий корабель вирушить у бік Норвегії в інший день.

Нагадаємо, Велика Британія вперше від 2016 року проведе випробувальний пуск ядерної ракети. Про це повідомляє The Sun. Як зазначається, Королівський військово-морський флот Великої Британії протягом кількох днів проведе випробувальний пуск ядерної зброї. Офіційні особи випустили попередження для судноплавства, коли атомний підводний човен HMS Vanguard увійшов в Атлантику цього тижня.

За даними видання, підводний човен має провести випробувальний пуск неозброєної ракети після завершення семирічного ремонту в Плімуті. Випробування є останньою перешкодою для того, щоб HMS Vanguard знову стала частиною британського флоту ядерного стримування.

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Теги: інвестиції Міноборони корабель Велика Британія авіаносець Daily Mail

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