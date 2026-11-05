Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»
Правоохоронці також заявляють, що учасники організації могли діяти під прикриттям окремих представників силових структур
фото: кадри з відео, НАБУ

Серед підозрюваних – представники СБУ та Нацполіції, а також імовірний організатор злочинної організації

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої під час операції «Карфаген». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.

За даними слідства, угруповання налічувало щонайменше 12 осіб і займалося шахрайством, збутом наркотиків, виготовленням та продажем підроблених сигарет і іноземної валюти, а також планувало напади, викрадення людей і заподіяння тілесних ушкоджень.

Серед підозрюваних – посадовці Служби безпеки України та Національної поліції. Правоохоронці також заявляють, що учасники організації могли діяти під прикриттям окремих представників силових структур.

За організацію злочинної спільноти та низку інших злочинів підозру отримав імовірний керівник угруповання. За інформацією медіа, йдеться про Андрія Осипова, відомого на прізвисько «Кримінал». Йому інкримінують створення злочинної організації, підбурювання до надання неправомірної вигоди, катування, незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Санкції відповідних статей передбачають тривалі строки ув’язнення, а за окремими епізодами – конфіскацію майна.

НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген» фото 1
фото: кадр з відео

Підозру також отримав перший заступник керівника одного з підрозділів СБУ. Як повідомляють ЗМІ, ним може бути Сергій Дука, якого називають «Акім». Йому інкримінують участь у злочинній організації. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна або без неї.

Ще один фігурант – керівник одного з підрозділів Національної поліції. За даними медіа, йдеться про Володимира Ценова, відомого як «Прайс». Йому, крім участі у злочинній організації, інкримінують одержання неправомірної вигоди. За ці злочини закон передбачає, зокрема, позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, а також конфіскацію майна.

НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген» фото 2
фото: кадр з відео

Заступника керівника підрозділу кримінальної поліції Київської області, якого ЗМІ ідентифікують як Олександра Дем'янчука на прізвисько «Консультант», підозрюють в участі у злочинній організації, пособництві катуванню та незаконному виготовленні й збуті підакцизних товарів. Санкції інкримінованих статей також передбачають тривале позбавлення волі.

П’ятим підозрюваним став підлеглий імовірного організатора угруповання. У повідомленнях медіа його пов’язують із прізвиськом «Боксер» та прізвищем Рибалко, однак офіційно правоохоронці його імені не називали. Йому інкримінують участь у злочинній організації та катування. За цими статтями передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

В антикорупційних органах зазначили, що до протиправної діяльності могли бути залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища. Подробиці обіцяли повідомити згодом.

За інформацією ЗМІ, одним з учасників організації є Сергій Дука. Водночас офіційно НАБУ не називало його серед фігурантів справи.

Також уранці 4 листопада НАБУ повідомило про перешкоджання проведенню обшуку з боку одного з високопосадовців СБУ. За заявою бюро, посадовець погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення слідчих дій. На місце прибули спецпризначенці СБУ.

Наразі офіційного повідомлення НАБУ про затримання Дуки або оголошення йому підозри у відкритих джерелах немає.

Читайте також:

Теги: СБУ кримінал НАБУ наркотики поліція корупція операція «Карфаген»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вбивств на Харківщині росіянин Рижиков намагався дістатися Харкова, де його затримали правоохоронці
Вбито п'ятьох воїнів в селі під Харковом. Трагедія, яка має отримати належну оцінку
15 жовтня, 23:09
Кримінальне провадження стосовно Петера Мадяра раніше не могли продовжити через його депутатську недоторканність
Прем’єра Угорщини допитала прокуратура через підозру у крадіжці телефону
7 жовтня, 21:52
Захоплення українських інкасаторів може обернутися кримінальною справою для Орбана
Орбан розповів, хто стояв за затриманням українських інкасаторів
9 жовтня, 18:28
Підозрювана фотографувала та знімала на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб українського війська
СБУ затримала коригувальницю російських атак на Дніпропетровщині
13 жовтня, 10:07
Також злочинець зізнався, що саме він скоїв вбивства
Вбивця п'яти військових на Харківщині розповів, що ховався у вуличному туалеті
15 жовтня, 13:20
Під час судового засідання Рижиков визнав провину
Суд ухвалив рішення стосовно росіянина, який убив п’ятьох військових
16 жовтня, 17:08
Під час огляду сумки пролунав вибух
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
21 жовтня, 20:33
Вбивця ще під час оголошення вироку посміхався у суді
Донька Ірини Фаріон розповіла, що зробив убивця матері після вироку
Вчора, 17:25
Заступник голови Національної поліції: Історія U-420 показала, наскільки гнучко може діяти незаконний наркобізнес
Маскувати наркотики під легальні товари стане складніше: Нацполіція пояснила, що зміниться
19 жовтня, 16:49

Кримінал

Суд ухвалив рішення стосовно фігуранта справи «Карфаген» Ценова
Суд ухвалив рішення стосовно фігуранта справи «Карфаген» Ценова
Щонайменше 241 українець загинув у російському полоні: що встановило слідство
Щонайменше 241 українець загинув у російському полоні: що встановило слідство
Справа «Карфаген». ВАКС обирає запобіжний захід посадовцю Нацполіції Ценову (оновлюється)
Справа «Карфаген». ВАКС обирає запобіжний захід посадовцю Нацполіції Ценову (оновлюється)
НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»
НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»
СБУ затримав в Сумах агентку ФСБ, яка за тиждень змінила чотири оселі
СБУ затримав в Сумах агентку ФСБ, яка за тиждень змінила чотири оселі
Визнав провину? Фігурант «Карфагену» здивував поведінкою на перших кадрах із суду (відео)
Визнав провину? Фігурант «Карфагену» здивував поведінкою на перших кадрах із суду (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
70K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua