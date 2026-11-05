НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»

Правоохоронці також заявляють, що учасники організації могли діяти під прикриттям окремих представників силових структур

Серед підозрюваних – представники СБУ та Нацполіції, а також імовірний організатор злочинної організації

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої під час операції «Карфаген». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.

За даними слідства, угруповання налічувало щонайменше 12 осіб і займалося шахрайством, збутом наркотиків, виготовленням та продажем підроблених сигарет і іноземної валюти, а також планувало напади, викрадення людей і заподіяння тілесних ушкоджень.

Серед підозрюваних – посадовці Служби безпеки України та Національної поліції. Правоохоронці також заявляють, що учасники організації могли діяти під прикриттям окремих представників силових структур.

За організацію злочинної спільноти та низку інших злочинів підозру отримав імовірний керівник угруповання. За інформацією медіа, йдеться про Андрія Осипова, відомого на прізвисько «Кримінал». Йому інкримінують створення злочинної організації, підбурювання до надання неправомірної вигоди, катування, незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Санкції відповідних статей передбачають тривалі строки ув’язнення, а за окремими епізодами – конфіскацію майна.

фото: кадр з відео

Підозру також отримав перший заступник керівника одного з підрозділів СБУ. Як повідомляють ЗМІ, ним може бути Сергій Дука, якого називають «Акім». Йому інкримінують участь у злочинній організації. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна або без неї.

Ще один фігурант – керівник одного з підрозділів Національної поліції. За даними медіа, йдеться про Володимира Ценова, відомого як «Прайс». Йому, крім участі у злочинній організації, інкримінують одержання неправомірної вигоди. За ці злочини закон передбачає, зокрема, позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, а також конфіскацію майна.

фото: кадр з відео

Заступника керівника підрозділу кримінальної поліції Київської області, якого ЗМІ ідентифікують як Олександра Дем'янчука на прізвисько «Консультант», підозрюють в участі у злочинній організації, пособництві катуванню та незаконному виготовленні й збуті підакцизних товарів. Санкції інкримінованих статей також передбачають тривале позбавлення волі.

П’ятим підозрюваним став підлеглий імовірного організатора угруповання. У повідомленнях медіа його пов’язують із прізвиськом «Боксер» та прізвищем Рибалко, однак офіційно правоохоронці його імені не називали. Йому інкримінують участь у злочинній організації та катування. За цими статтями передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

В антикорупційних органах зазначили, що до протиправної діяльності могли бути залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища. Подробиці обіцяли повідомити згодом.

За інформацією ЗМІ, одним з учасників організації є Сергій Дука. Водночас офіційно НАБУ не називало його серед фігурантів справи.

Також уранці 4 листопада НАБУ повідомило про перешкоджання проведенню обшуку з боку одного з високопосадовців СБУ. За заявою бюро, посадовець погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення слідчих дій. На місце прибули спецпризначенці СБУ.

Наразі офіційного повідомлення НАБУ про затримання Дуки або оголошення йому підозри у відкритих джерелах немає.