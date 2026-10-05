Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа про вбиство Фаріон. Нацпол роз’яснив, чи законно «писали» підозрюваного у СІЗО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Справа про вбиство Фаріон. Нацпол роз’яснив, чи законно «писали» підозрюваного у СІЗО
Львівський суд призначив В’ячеславу Зінченку довічне покарання
фото з відкритих джерел

У справі Зінченка суд відкинув як докази протокол негласних слідчих (розшукових) дій із записами розмов обвинуваченого в ізоляторі

Рік тому у справі Зінченка виринула сенсаційна інформація. Прокурор зачитав у суді діалог між обвинуваченим у вбивстві Фаріон і підозрюваним у вбивстві колишнього Голови Верховної Ради Парубія. Обоє чоловіків сиділи разом у камері слідчого ізолятора. Під час розмови Зінченко зізнався, що вбив мовознавицю «на ґрунті особистої неприязні», а конкретно – через висловлювання Фаріон на адресу російськомовних громадян. Про це повідомляє «Главком».

У суді обвинувачений заперечив свої слова і пояснив: на нього начебто тиснули співкамерники. Тому сказав ті слова, щоб вони відчепилися.

Водночас у вироку зазначено, що суд не взяв до уваги доказ у вигляді протоколу негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), що велися стосовно Зінченка, коли він перебував у львівському СІЗО. Феміда наголосила про «істотне порушення прав і свобод людини» у такий спосіб.

«Такої форми НСРД як довірлива бесіда зі співкамерниками у Кримінально процесуальному законодавстві не передбачено», – ідеться у вироку.

На прохання «Главкома» генерал поліції Андрій Нєбитов прокоментував проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування щодо осіб під підозрою, які перебувають у слідчому ізоляторі. Він пояснив: за загальним правилом сам факт повідомлення особі про підозру не означає автоматичної заборони проведення щодо неї будь-яких слідчих дій. Водночас результати такої дії можуть бути визнані недопустимими, якщо під виглядом негласних слідчих (розшукових) дій фактично здійснюється допит підозрюваного або іншим способом обходяться його процесуальні права, зокрема право не свідчити проти себе та право на захист. Такий підхід відображений у практиці Верховного суду.

«НСРД є процесуальними слідчими (розшуковими) діями, проведення яких регулюється главою 21 КПК України. Уповноважені оперативні підрозділи можуть бути залучені до їх проведення за дорученням слідчого в межах повноважень, визначених КПК. Тому проведення негласних слідчих дій у СІЗО саме по собі не є достатньою підставою для висновку про незаконність такої дії – необхідно оцінювати її конкретний вид, зміст, підставу, межі дозволу слідчого судді та спосіб проведення», – пояснив заступник голови Національної поліції.

Як відомо, вирок Шевченківського районного суду Львова В’ячеслав Зінченко може оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів. До набрання чинності вироку обвинувачений залишатиметься у СІЗО. У коментарі «Главкому» своє бачення щодо суворості вироку Зінченку виклав адвокат зі Львова Олег Мицик. За його словами, при визначенні покарання суд, відповідно до вимог Кримінального кодексу України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, а також обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. При цьому значення можуть мати, зокрема, мотив, спосіб, характер вчиненого діяння, його наслідки та інші обставини, що характеризують кримінальне правопорушення. Щире каяття або активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення прямо визначені законом як обставини, що пом’якшують покарання.

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року, В'ячеслав Зінченко, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Читайте також:

Теги: кримінал вбивство Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними джерел, Філіпова вбили пострілом у голову
У Болгарії невідомий застрелив президента футбольного клубу
30 вересня, 11:23
Ведмідь убив двох жінок, які вирушили до лісу по гриби
Ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби
5 вересня, 10:30
Павло Зібров: «Молоді дівчата, а я розпустив вуса»
Шанувальниці обікрали Павла Зіброва у поїзді
11 вересня, 14:04
На Київщині загорівся будинок родини екскомбрига Станіслава Лучанова
Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів
20 вересня, 10:05
Незаконний видобуток сапропелю відбувався у 2024-2025 роках на території Ірпінської громади
На Київщині викрито схему незаконного видобутку сапропелю на 26,7 млн грн
15 вересня, 09:31
Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
1 жовтня, 15:28
Українець та росіянин посадили літак Flydubai після нападу на капітана
Стало відомо, хто посадив літак Flydubai після нападу на капітана
30 вересня, 15:23
За даними слідства, організатором викрадення є 52-річний киянин
Викрадення ветерана заради $75 тис: поліція затримала організатора злочину
1 жовтня, 15:50
Після відбуття Зінченком 15 років призначеного покарання, останній зможе клопотати перед президентом України про помилування
Убивця Фаріон отримав довічне, але може вийти з тюрми. Адвокат перелічив умови
3 жовтня, 19:06

Кримінал

Справа про вбиство Фаріон. Нацпол роз’яснив, чи законно «писали» підозрюваного у СІЗО
Справа про вбиство Фаріон. Нацпол роз’яснив, чи законно «писали» підозрюваного у СІЗО
Суд арештував речі в маєтку Захарченка, де таємно мешкав Галущенко
Суд арештував речі в маєтку Захарченка, де таємно мешкав Галущенко
На Хмельниччині суд виправдав жінку, яка зарізала свого чоловіка
На Хмельниччині суд виправдав жінку, яка зарізала свого чоловіка
Крипта, зброя, золото й Porsche: іспанська поліція розслідує справу Шарія
Крипта, зброя, золото й Porsche: іспанська поліція розслідує справу Шарія
Убивця Фаріон отримав довічне, але може вийти з тюрми. Адвокат перелічив умови
Убивця Фаріон отримав довічне, але може вийти з тюрми. Адвокат перелічив умови
На Львівщині вантажівка на смерть збила 700-кілограмового зубра
На Львівщині вантажівка на смерть збила 700-кілограмового зубра

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
97K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua