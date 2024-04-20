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Фаріон зробила чергову заяву про російськомовних українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фаріон зробила чергову заяву про російськомовних українців
Фаріон знову різко висловилася про російськомовних українців
фото з відкритих джерел

Мовознавиця порадила дівчині, якій відмовили у роботі через незнання української, «їхати до Путіна»

Колишня народна депутатка й мовознавиця Ірина Фаріон зробила чергову заяву на адресу російськомовних українців. Так, вона порадила дівчині, якій відмовили у роботі через незнання української, «їхати до Путіна». Про це Фаріон сказала в ефірі «Говорить великий Львів».

«Феєрична дурепа – це перше, що я думала, спостерігаючи за тим «тєлом». Що їй робити? «Гебанути звідци», як казав мій дід. Чого вона тут сидить? Хай пиляє до Путіна, сідає на танк і їде», – різко зауважила мовознавиця.

Як зазначила Фаріон, це завжди був її основний посил суспільству: соціальний ліфт, не дати роботи, освіти, якщо людина не володіє державною мовою.

«На превелике щастя ми дожили до цього, що ось такім «тілам» роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується сильна, вільна, самодостатня Україна», – заявила екснардепка.

Нагадаємо, Служба безпеки України очікує на результати низки експертиз щодо висловлювань і публікацій народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Про це «Главкому» повідомив начальник управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко у відповіді на запит.

Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що весь скандал між Іриною Фаріон та окремими військовими почався після виходу програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 6 листопада 2023 року. У ній експарламентарка та мовознавиця наголосила, що не існує такого терміна як російськомовне населення.  Ірина Фаріон закликала військових припинити вигадувати причини, чому вони не розмовляють українською.

Варто додати, що після мовного скандалу, Ірину Фаріон було звільнено з посади професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд першої інстанції вона програла і подала апеляцію.

Теги: Щастя Артем Дехтяренко населення скандал Ірина Фаріон Україна Львів

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