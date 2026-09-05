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Ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби
Ведмідь убив двох жінок, які вирушили до лісу по гриби
колаж: glavcom.ua

Жінки вирушили до лісу по гриби у різний час і не повернулися додому

У Красноярському краї Росії ведмідь напав на двох жінок, які вирушили до лісу збирати гриби. Обидві загинули. Їхні тіла було знайдено за кілька кілометрів від населеного пункту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun та російські ЗМІ.

Інцидент стався неподалік селища Підтьосово в Єнісейському окрузі. Дві місцеві жительки віком 67 і 73 роки ще 31 серпня пішли до лісу по гриби та не повернулися додому. Після цього родичі звернулися до правоохоронців.

2 вересня волонтери знайшли тіла жінок у лісі приблизно за 3-4 км від селища. На них виявили травми, характерні для нападу ведмедя.

Ведмідь, імовірно, спочатку напав на 67-річну Зою та закопав її тіло. Через кілька годин до цього ж місця підійшла 73-річна Галина Тетеріна. Місцеві припускають, що вона могла побачити тіло або речі першої жертви, після чого хижак напав і на неї. Тіла жінок згодом виявили приблизно за п'ять метрів одне від одного.

На тлі почастішання випадків появи ведмедів у Красноярську запровадили режим підвищеної готовності. Того ж дня агресивного молодого ведмедя застрелили поблизу школи. Студентам Сибірського федерального університету через повідомлення про появу хижака також наказали залишатися в гуртожитках.

Фахівці пов'язують часті виходи ведмедів до населених пунктів із нестачею природного корму, зокрема ягід і кедрових горіхів. Причиною дефіциту могли стати посуха та лісові пожежі.

Нагадаємо, наприкінці серпня в російській Республіці Алтай бурий ведмідь смертельно травмував 29-річну туристку Сніжану Корольову. Хижак уночі розірвав намет, витягнув жінку назовні та потягнув її до річки. Трагедія сталася наступного дня після того, як партнер зробив жінці пропозицію. 

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Теги: росія тварини росіяни вбивство

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