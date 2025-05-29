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Справа «Золотого мандарина»: обрано запобіжний захід ексдепутату Логвинському

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа «Золотого мандарина»: обрано запобіжний захід ексдепутату Логвинському
Георгій Логвинський підозрюється в організації заволодіння 54 млн грн на користь компанії «Золотий мандарин»
фото: OpenUkraine.org

Логвинський підозрюється в організації заволодіння та легалізації понад 54 млн грн з державного бюджету

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід фігуранту так званої справи «Золотого мандарина». Йдеться про колишнього народного депутата від «Народного фронту» Георгія Логвинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Апеляційну палату ВАКС.

29 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора та захисників на ухвалу слідчого судді ВАКС від 29.10.2024, якою було відмовлено в обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому народному депутату України VIII скликання, який наразі перебуває за межами країни.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано та постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора САП про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо колишнього народного депутата.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку. За даними органу досудового розслідування, вказана особа підозрюється в організації заволодіння та легалізації понад 54 млн грн з державного бюджету (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює Георгія Логвинського в організації заволодіння 54 млн грн на користь компанії «Золотий мандарин» шляхом нібито обману ЄСПЛ у справі проти України.

Згодом у червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) повернула справу колишнього депутата Георгія Логвинського на новий розгляд у суд першої інстанції.

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Теги: Георгій Логвинський Вищий антикорупційний суд

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