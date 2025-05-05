Суд взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова

Колишній заступник Єрмака може вийти під заставу у 18 млн грн

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Йдеться про тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн. Цю суму він може внести до 22 травня.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Його обвинувачують в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Зазначається, що підозрюваний у 2019-2021 роках незаконно набув готівку, яку вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одещини. Крім того, детективи бюро встановили, що до експосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Він отримав підозру щодо незаконного збагачення. Вже 28 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Згодом заставу за посадовця було внесено.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 29 березня 2024 року підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

До слова, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.