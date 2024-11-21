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Справи Майдану: скільки підозрюваних звільнені від відповідальності

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Справи Майдану: скільки підозрюваних звільнені від відповідальності
За даними Офісу генпрокурора, під час Революції Гідності було вчинено понад 4 тис. злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 тис. людей
фото: Reuters

Олексій Донський: «Затягування справ Майдану стало елементом адвокатської тактики»

89 осіб, підозрюваних у злочинах проти активістів Революції Гідності, звільнені від відповідальності. Здебільшого це пов’язано з закінченням строків давності справ. Про це повідомив керівник департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Олексій Донський в інтерв’ю lb.ua.

Загалом, за даними Офісу генпрокурора, під час Революції Гідності було вчинено понад 4 тис. злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 тис. людей. Утім, деякі справи закриваються у зв’язку з закінченням строків давності.

«Норми кодексу толерують таку процесуальну поведінку. Якщо особа зацікавлена, аби працювати не на результат, а на затягування, то кодекс надає їй такі можливості. Затягування справ стало елементом адвокатської тактики», – пояснив Донський. 

За його словами, генпрокуратура пропонувала законодавчі зміни, аби унеможливити таке затягування. Був і відповідний законопроєкт, який хвалили в першому читанні за три дні до повномасштабного вторгнення Росії. Однак відтоді до нього не поверталися. Донський зауважив, що нині цей документ уже застарів і вимагає нових норм. «Щоб змінити ситуацію, ми пропонували нові норми. Ми відчуваємо супротив», – стверджує керівник департаменту у справах Майдану.

Він зазначив, що станом на зараз 540 людей уже притягнули до відповідальності по справах Майдану, а до суду скеровано 317 обвинувальних актів щодо 500 осіб. У силу вже вступили 62 обвинувальні вироки стосовно 76 осіб.

Олексій Донський також розповів, що жоден прокурор чи суддя, який незаконно притягував до відповідальності активістів Революції Гідності, нині не засуджений. 

Нагадаємо, 21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.\

До відома, президент Володимир Зеленський 21 листопада, у День гідності та свободи, вшанував українців різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності. 

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Теги: Небесна сотня (Євромайдан) Революція Гідності кримінал

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