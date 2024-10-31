Жорстоке поводження з тваринами: скільки кримінальних справ відкрито цьогоріч

Сплеск кількості справ за жорстокість до тварин відбувся у 2018 році як наслідок введення нових штрафів для порушників

У судовому реєстрі вже наявні справи, де за жорстокість до тварин злочинці отримали реальне увʼязнення

178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік. Це вже більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень. Про це повідомив аналітичний портал «Опендатабот» із покликання на дані судового реєстру «Бабуся».

Загалом 1599 кримінальних проваджень зафіксовано з 2015 року. Сплеск кількості справ за жорстокість до тварин відбувся у 2018 році як наслідок введення нових штрафів для порушників. У 2021 році покарання посилили до можливого позбавлення волі, втім через війну збільшення відповідних проваджень та вироків не сталося.

Цього року до суду дійшло 32 кримінальні справи – 18% від загальної кількості відкритих справ. У попередні два роки цей показник тримався на рівні 24%.

Майже кожна п'ята справа цьогоріч доходить до розгляду суду. До порівняння, у відповідний період 2022-2023 рр. розглянутою була майже кожна четверта справа.

У судовому реєстрі вже наявні справи, де за жорстокість до тварин злочинці отримали реальне увʼязнення. Наприклад, на Дніпропетровщині чоловік під час пограбування вдарив ножем-мачете алабая з кличкою Імір. За це він отримав окремо три роки ув’язнення.

Утім, наразі переважають справи з умовним позбавленням волі. Так, в Одесі чоловік двічі вдарив безпритульну собаку ножем у шию, через що та померла. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі.

Портал нагадав, що питання жорстокого поводження над тваринами регулює стаття 299 ККУ. У ній ідеться, що до жорстокого поводження відносять фізичне знущання з тварини та нацькування їх один на одного. Злочинців можуть покарати від штрафу до позбавлення волі на строк від одного до восьми років.

Нагадаємо, що водіям слід бути уважними та перевіряти свої автомобілі перед запуском двигуна, щоб запобігти можливим травмам тварин, які шукають теплі місця з настанням холодів.