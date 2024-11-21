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Річниця Революції Гідності: що сталося з тими, хто незаконно притягував до відповідальності учасників Майдану

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Річниця Революції Гідності: що сталося з тими, хто незаконно притягував до відповідальності учасників Майдану
Понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти учасників Майдану продовжують працювати в судовій системі
фото: AP

Олексій Донський: «Проти жодного судді чи прокурора у справах Майдану немає обвинувального вироку»

Жоден прокурор чи суддя, який незаконно притягував до відповідальності активістів Революції Гідності, нині не засуджений. Про це повідомив керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський в інтерв'ю lb.ua.

Зазначається, що понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників продовжують працювати в системі.

Олексій Донський пояснив, що відсторонити посадовця можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо ж чиновник після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.

«З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного», – наголосив Донський.

Водночас проти слідчого обвинувачувальний вирок є, щоправда лише один.

Нагадаємо, 21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Як повідомлялося, у жовтні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спецпідрозділу «Беркут» УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві. В Офісі генпрокурора нагадали, що загалом 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення. За ці злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 38 осіб, у тому числі чотирьох високопосадовців та 34 правоохоронців, обвинувальні акти щодо яких передано до суду. З них четверо співробітників спецпідрозділу міліції «Беркут» засуджено, щодо інших тривають судові процеси.

До відома, президент Володимир Зеленський 21 листопада, у День гідності та свободи, вшанував українців різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності. 

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Теги: Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) прокурор суддя

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